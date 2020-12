“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Alternative TV (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sugli Alternative TV. Mark Perry e la sua creatura Nati a Londra nel 1977 gli Alternative TV sono la creatura musicale di Mark Perry, da sempre unico membro stabile tra decine di cambi di formazione. All’epoca impiegato in una banca, rimane affascinato e stregato dalla nascente scena Punk tanto che riuscì a diventarne una figura di spicco ancor prima della formazione della propria band. Perry infatti è stato autore e giornalista di “Sniffin’ Glue” (in omaggio ad un brano dei Ramones), probabilmente la più importanze fanzine del mondo Punk rock, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi isono puntati sugliTV. Mark Perry e la sua creatura Nati a Londra nel 1977 gliTV sono la creatura musicale di Mark Perry, da sempre unico membro stabile tra decine di cambi di formazione. All’epoca impiegato in una banca, rimane affascinato e stregato dalla nascente scenatanto che riuscì a diventarne una figura di spicco ancor prima della formazione della propria band. Perry infatti è stato autore e giornalista di “Sniffin’ Glue” (in omaggio ad un brano dei Ramones), probabilmente la più importanze fanzine del mondorock, ...

Nati a Londra nel 1977 gli Alternative TV sono la creatura di Mark Perry, giornalista e creatore della fanzine "Sniffin' Glue." ...

