Manovra, sì al decreto per correggere l’errore sul cuneo fiscale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Via libera in Consiglio dei ministri. Gualtieri: rivista la formulazione di un articolo per evitare che le risorse stanziate non potessero essere tutte spese, allarme eccessivo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Via libera in Consiglio dei ministri. Gualtieri: rivista la formulazione di un articolo per evitare che le risorse stanziate non potessero essere tutte spese, allarme eccessivo

Corriere : Sorpresa in extremis. Servirà un decreto legge per correggere la manovra di Bilancio che dovrebbe essere approvata… - sole24ore : Manovra, sì al decreto per correggere l’errore sul cuneo fiscale - Danae0308 : RT @serebellardinel: Sono anni che glielo si fa capire, sono anni che glielo ripetiamo, #Renzi per il bene dell'#Italia solo il suo di dist… - Mirandola59 : RT @serebellardinel: Sono anni che glielo si fa capire, sono anni che glielo ripetiamo, #Renzi per il bene dell'#Italia solo il suo di dist… - _MrWolf_ : Ecco l’articolo che lo spiega -