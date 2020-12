Il kiwi “positivo al covid-19”? Disinformazione (pericolosa): ecco perché (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è un video da quasi 100 mila visualizzazioni e l’inutile notizia fake gira sui social network ma anche su diversi giornali. Si tratta di una specie di teoria negazionista che mira a mostrare l’inutilità dei tamponi facendone uno a un kiwi e dimostrando che il frutto risulta “positivo” al coronavirus. Il video è fatto da tre individui in camice bianco, intenti a tamponare il kiwi. Dovrebbe far sorridere, non fosse l’ennesima notizia fuorviante e inutile, bufala nel senso più ampio del termine possiamo dire, Disinformazione creata ad hoc, messa in circolazione dai sostenitori del complotto covid-19. Sul sito Butac, che è una fonte apprezzabile anti bufale, si legge chiaramente che è tutto fake: il tampone è stato fatto per analizzare il frutto? No. ecco perché non può ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è un video da quasi 100 mila visualizzazioni e l’inutile notizia fake gira sui social network ma anche su diversi giornali. Si tratta di una specie di teoria negazionista che mira a mostrare l’inutilità dei tamponi facendone uno a une dimostrando che il frutto risulta “” al coronavirus. Il video è fatto da tre individui in camice bianco, intenti a tamponare il. Dovrebbe far sorridere, non fosse l’ennesima notizia fuorviante e inutile, bufala nel senso più ampio del termine possiamo dire,creata ad hoc, messa in circolazione dai sostenitori del complotto-19. Sul sito Butac, che è una fonte apprezzabile anti bufale, si legge chiaramente che è tutto fake: il tampone è stato fatto per analizzare il frutto? No.non può ...

