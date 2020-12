Governo, Conte: “Non possiamo galleggiare, ma no a ultimatum” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) – “Non possiamo permetterci di galleggiare, in questo clima di azione sospesa. Ci confronteremo sulle priorità e tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si esprime così sulla verifica di Governo rispondendo alle domande nella conferenza di fine anno. Poi aggiunge: “Gli ultimatum che non appartengono al mio bagaglio culturale e politico. Nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari della Dc nel febbraio 1978, Moro disse che gli ultimatum non sono ammissibili in politica perché portano a un precipitare delle cose e a impedire di raggiungere una soluzione positiva. Io sono fuori dalla logica degli ultimatum per attitudine personale, culturale e politica. Io sono per il dialogo e confronto e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) – “Nonpermetterci di, in questo clima di azione sospesa. Ci confronteremo sulle priorità e tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità”. Il presidente del Consiglio Giuseppesi esprime così sulla verifica dirispondendo alle domande nella conferenza di fine anno. Poi aggiunge: “Gliche non appartengono al mio bagaglio culturale e politico. Nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari della Dc nel febbraio 1978, Moro disse che glinon sono ammissibili in politica perché portano a un precipitare delle cose e a impedire di raggiungere una soluzione positiva. Io sono fuori dalla logica degliper attitudine personale, culturale e politica. Io sono per il dialogo e confronto e ...

