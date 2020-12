Elisabetta Gregoraci | ex manager sgancia bomba | «L’elenco di tutti i suoi amanti | me compreso»

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nonostante l’uscita al “GF Vip”continua ad essere nel mirino del gossip. Recenti dichiarazioni forti riguardanti la showgirl di Soverato arrivano da Francesco Chiesa Soprani, ex agente della 40enne, che ha concesso un’intervista esclusiva al settimanale Oggi in edicola da domani. L’uomo ha smentito la, svelando alcuni presunti segreti della gieffina. A proposito della liason tra l’imprenditore Mino Magli ed, sempre negata da quest’ultima, Francesco Chiesa Soprani ha detto: «Quando la frequentavo mi parlava di Mino. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno e lei si lamentava con me del risultato». Ma c’è di più: «Oltre a Magli, a metà degli anni 2000, c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedeva ...

NickyNicky85 : RT @Gabriel17277327: Alexa play “Pierpaolo, sei agitato Pierpaolo?” By Elisabetta Gregoraci #gregorelli - MACOSANESSSAI1 : L'UNICA CERTEZZA CHE MI È RIMASTA DI QUESTO #GFVIP È ELISABETTA GREGORACI CHE VESTE SEMPRE E SOLO ELISABETTA FRANCH… - lascassapalle : @MeanGorgeous Maaaa volevano scrivere Elisabetta Gregoraci ma l'hanno confusa con la sua nemica? ???? - Gabriel17277327 : Alexa play “Pierpaolo, sei agitato Pierpaolo?” By Elisabetta Gregoraci #gregorelli - MamaaaaaaUhhhh : @GrandeFratello @Giadahsospesap1 Tra un po' scriverete che Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa di ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Nella notte è scoppiata la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, rimasti soli in piscina, si sono lasciati andare ad una serie di ...L’EX AGENTE DELLA GREGORACI A «OGGI»/VI RACCONTO TUTTI I SUOI AMANTI, ME COMPRESO Francesco Chiesa Soprani, ex agente di Elisabetta Gregoraci, in un’intervista esclusiva al settimanale OGGI, in edicol ...