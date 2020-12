Covid, terapie intensive al 30%: non più oltre la soglia di allerta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I posti nelle terapie intensive occupati da malati di coronavirus sono il 30% di quelli disponibili. Questo dato 'si attesta sulla soglia definita di allerta ma non la supera come accaduto per molte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I posti nelleoccupati da malati di coronavirus sono il 30% di quelli disponibili. Questo dato 'si attesta sulladefinita dima non la supera come accaduto per molte ...

Registrati altri 47 deceduti L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 930, di cui 857 ...

In Emilia-Romagna balzo del coronavirus: 1.427 nuovi casi. Aumentano i ricoveri

BOLOGNA - Passa dal 4,6% di ieri al 7,8% di oggi la percentuale di positivi sui tamponi fatti in Emilia-Romagna: oggi, 30 dicembre, sono 1.427 i nuovi casi di coronavirus (590 gli asintomatici) emersi ...

