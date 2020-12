Conte: Renzi? 'Ultimatum non appartengono al mio bagaglio' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Gli Ultimatum che non appartengono al mio bagaglio culturale e politico. Nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari della Dc nel febbraio 1978, Moro disse che gli Ultimatum non sono ammissibili in politica perchè portano a un precipitare delle cose e a impedire di raggiungere una soluzione positiva. Io sono fuori dalla logica degli Ultimatum per attitudine personale, culturale e politica. Io sono per il dialogo e confronto e trovare una sintesi superiore per il bene del Paese". Lo ha detto Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Gliche nonal mioculturale e politico. Nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari della Dc nel febbraio 1978, Moro disse che glinon sono ammissibili in politica perchè portano a un precipitare delle cose e a impedire di raggiungere una soluzione positiva. Io sono fuori dalla logica degliper attitudine personale, culturale e politica. Io sono per il dialogo e confronto e trovare una sintesi superiore per il bene del Paese". Lo ha detto Giuseppealla conferenza di fine anno.

