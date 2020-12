Calendario tiro con l’arco 2021: tutte le date e gli appuntamenti più importanti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche il tiro con l’arco prova a mettersi alle spalle il 2020 funestato dalla pandemia di coronavirus e guarda con ottimismo all’anno nuovo. Il 2021 è l’anno olimpico, ma sono tanti altri gli eventi degni di nota nel Calendario che vi proponiamo di seguito con tutte le date e gli appuntamenti più importanti per gli amanti della disciplina che vede l’Italia tra le nazioni più forti con i propri arcieri. Andiamo dunque a scoprire mese dopo mese tutte le manifestazioni in giro per il mondo. Mercoledì 10 febbraio Las Vegas Vegas Shoot Martedì 16 marzo European Grand Prix Porec Martedì 6 aprile European Grand Prix Antalya Martedì 20 aprile World Cup Guatemala City Lunedì 17 maggio World Cup Shanghai Lunedì 31 maggio Europei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche ilconprova a mettersi alle spalle il 2020 funestato dalla pandemia di coronavirus e guarda con ottimismo all’anno nuovo. Ilè l’anno olimpico, ma sono tanti altri gli eventi degni di nota nelche vi proponiamo di seguito conlee glipiùper gli amanti della disciplina che vede l’Italia tra le nazioni più forti con i propri arcieri. Andiamo dunque a scoprire mese dopo mesele manifestazioni in giro per il mondo. Mercoledì 10 febbraio Las Vegas Vegas Shoot Martedì 16 marzo European Grand Prix Porec Martedì 6 aprile European Grand Prix Antalya Martedì 20 aprile World Cup Guatemala City Lunedì 17 maggio World Cup Shanghai Lunedì 31 maggio Europei ...

donatellaSE : Arrivano i messaggi di auguri dalla redazione, che riaprirà il 4. Prima di rispondere, scorro veloce, con ansia, il… - PornoNoblogs : @zeropregi Che poi di sti tempi (e non avendo l'ascensore) la spesa non la faccio quasi mai abbondante. Prendo quel… - epizeusi : Ora tiro giù tutti i santi del calendario @repubblica nemmeno come carta da culo va bene - scipioni_xl8 : Tra Cecilia e Samantha, stasera tiro giù il calendario #fuorisonia #fuorisamantha #fuoridegrenet #gfvip - B3RROTE : Porcodio di mcdonalds di merda glovo di merda deliveroo di merda non mi fa ordinare tiro giù tutto il calendario -