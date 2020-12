80Ciaccarini : RT @Rvaticanaitalia: “Con questo storico accordo saremo il miglior amico e alleato che l'#Ue possa avere”. Lo ha detto il premier britannic… - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: IL PUNTO DI MELONI Che cosa emerge dal sì della Camera dei Comuni all'accordo su Brexit - Michele_Arnese : IL PUNTO DI MELONI Che cosa emerge dal sì della Camera dei Comuni all'accordo su Brexit - gabraro : RT @MediasetTgcom24: Brexit, Camera Comuni Gb approva l'accordo commerciale con l'Ue #Brexit - euronewsit : GB: la camera dei comuni approva l'accordo sulle relazioni post-Brexit con l'Ue #BrexitDeal #BrexitReality -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit Camera

Fortune Italia

(ANSA) - LONDRA, 30 DIC - La Camera dei Comuni ha approvato l'accordo commerciale post-Brexit tra Regno Unito e Ue, con 521 voti favorevoli e 73 contrari. A sostenere l'accordo, in modo compatto ...Risultato lusinghiero per Johnson, spaccatura dei Laburisti e non solo. Tutti i dati politici del voto della Camera dei Comuni su Brexit nel punto di Daniele Meloni 521 voti a favore, 73 contro. L’Aul ...