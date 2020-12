Boban vince la causa: il Milan deve risarcirlo di 5 milioni ma farà ricorso (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Boban vince contro Gazidis . Nella causa per il licenziamento 'per giusta causa' dell'ex dirigente del Milan , nata dopo un'intervista rilasciata a febbraio in cui l'ex Chief Football Officer accusava ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020)contro Gazidis . Nellaper il licenziamento 'per giusta' dell'ex dirigente del, nata dopo un'intervista rilasciata a febbraio in cui l'ex Chief Football Officer accusava ...

