Aumentano i casi | i decessi sono 575 Il tasso di contagio è al 9 | 58%

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) AGI -16.202 i nuovidi Covid in Italia, in aumento rispetto agli 11.224 di ieri ma con molti più tamponi: 169.045, 41mila più di quelli eseguiti 24 ore fa. Ildi, ossia il rapporto positivi-tamponi, passa da 8,71% al 9,58%. In calo invece i, 575 oggi contro i 659 di ieri. Il totale delle vittime sale a 73.604. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in calo le terapie intensive, -21 oggi (ieri -16), che scendono a 2.528, e in diminuzione anche i ricoveri ordinari dopo due giorni di crescita, -96 (ieri -270), 23.566 in tutto. La regione con piùè sempre il Veneto (+2.986), seguita da Lombardia (+1.673), Puglia (+ 1.470), Emilia Romagna (1.427) e Lazio (+1.333). Il totale deidall'inizio ...