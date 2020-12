Agitu Idea Gudeta, l’imprenditrice è stata assassinata: svelato il colpevole (Di mercoledì 30 dicembre 2020) l’imprenditrice etiope Agitu Idea Gudeta è stata uccisa ieri nella propria casa in Trentino: la polizia ha arrestato il presunto colpevole. Una brutta vicenda di cronaca nera arriva dal Trentino.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 30 dicembre 2020)etiopeuccisa ieri nella propria casa in Trentino: la polizia ha arrestato il presunto. Una brutta vicenda di cronaca nera arriva dal Trentino.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

Internazionale : A 18 anni era venuta in Italia per studiare. Tornata in Etiopia, nel 2010 era stata costretta a scappare, minacciat… - dimikazak : RT @Internazionale: A 18 anni era venuta in Italia per studiare. Tornata in Etiopia, nel 2010 era stata costretta a scappare, minacciata da… - zazoomblog : Uccisa in Trentino l’imprenditrice etiope Agitu Idea Gudeta - #Uccisa #Trentino #l’imprenditrice - liciniamagrini : RT @Internazionale: A 18 anni era venuta in Italia per studiare. Tornata in Etiopia, nel 2010 era stata costretta a scappare, minacciata da… - russo_sergio : RT @annalisacamilli: Agitu Idea Gudeta è stata uccisa, aveva 42 anni. Dal 2018 aveva denunciato di essere vittima di stalking e minacce per… -