Agitu Gudeta, il custode della sua azienda confessa l’omicidio: l’ha colpita al culmine di una lite per uno stipendio non pagato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’azienda agricola “La capra felice” era il sogno della sua speranza di libertà e di integrazione culturale, ma è diventato il luogo dove Agitu Gudeta Idea, etiope, ha trovato una fine orribile. L’1 gennaio avrebbe compiuto 43 anni. È stata trovata in camera da letto, con la testa fracassata a colpi di martello nell’ex canonica di Plankerhoff, a Frassilongo, nella vallata trentina dei Mocheni, una laterale della Valsugana. Per l’omicidio è stato interrogato a lungo, e poi fermato, Adams, un pastore ghanese di 32 anni a cui lei aveva dato lavoro e che era diventato il custode dell’azienda. Rintracciato nella notte in una stalla dell’azienda nella quale si era rifugiato, ha ammesso la propria responsabilità davanti ai carabinieri e al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’agricola “La capra felice” era il sognosua speranza di libertà e di integrazione culturale, ma è diventato il luogo doveIdea, etiope, ha trovato una fine orribile. L’1 gennaio avrebbe compiuto 43 anni. È stata trovata in camera da letto, con la testa fracassata a colpi di martello nell’ex canonica di Plankerhoff, a Frassilongo, nella vallata trentina dei Mocheni, una lateraleValsugana. Perè stato interrogato a lungo, e poi fermato, Adams, un pastore ghanese di 32 anni a cui lei aveva dato lavoro e che era diventato ildell’. Rintracciato nella notte in una stalla dell’nella quale si era rifugiato, ha ammesso la propria responsabilità davanti ai carabinieri e al ...

