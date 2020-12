Vaccino | EMA | “improbabile” autorizzazione entro gennaio per AstraZeneca

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – È “” che il via libera dell’EMA alanti-Covid diarrivi. È quanto ha dichiarato il vice direttore esecutivo dell’Agenzia Europea del Farmaco, Noel Wathion, al quotidiano belga Het Nieuwsblad. Wathion ha infatti affermato che non è ancora giunta alcuna domanda formale dida parte della casa farmaceutica, sottolineando come siano necessari “altri dati sulla qualità del”. Secondo il dirigente EMA l’Agenzia europea al momento ha ricevuto solo alcune informazioni sulmesso a punto in collaborazione con l’Università di Oxford e la Irbm di Pomezia, “insufficienti anche a dare un via libera condizionato alla commercializzazione”. Una vera e propria doccia fredda per la ...