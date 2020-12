Stardew Valley lancerà l'aggiornamento 1.5 su console a brevissimo (Di martedì 29 dicembre 2020) Pochi giorni fa, Stardew Valley, il titolo di simulazione che vi fa gestire una fattoria, ha ricevuto l'aggiornamento 1.5 che ha aggiunto, tra le altre cose, anche una nuova fattoria situata questa volta sulla spiaggia. Per adesso la patch è uscita solo su PC, anche perché ci sono stati alcuni bug prontamente corretti, ma i giocatori su console non verranno lasciati soli perché la versione 1.5 è prevista per essere lanciata a gennaio del prossimo anno. In un tweet, ConcernedApe ha detto: "L'aggiornamento 1.5 arriverà su console all'inizio del prossimo anno. È possibile che sia pronto entro la fine di gennaio, ma non posso ancora garantirlo. La versione su Mobile non ha ancora una data di lancio". Il recente aggiornamento è stato enorme e conteneva centinaia di nuovi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) Pochi giorni fa,, il titolo di simulazione che vi fa gestire una fattoria, ha ricevuto l'1.5 che ha aggiunto, tra le altre cose, anche una nuova fattoria situata questa volta sulla spiaggia. Per adesso la patch è uscita solo su PC, anche perché ci sono stati alcuni bug prontamente corretti, ma i giocatori sunon verranno lasciati soli perché la versione 1.5 è prevista per essere lanciata a gennaio del prossimo anno. In un tweet, ConcernedApe ha detto: "L'1.5 arriverà suall'inizio del prossimo anno. È possibile che sia pronto entro la fine di gennaio, ma non posso ancora garantirlo. La versione su Mobile non ha ancora una data di lancio". Il recenteè stato enorme e conteneva centinaia di nuovi ...

