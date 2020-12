Sempre più caos ed ora il Papu Gomez rischia grosso (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Papu Gomez in bilico dopo la rottura con Gasperini: l’Atalanta prova un riavvicinamento ma la situazione è complicata Niente da fare, almeno per il momento. Per il Papu Gomez non è ancora arrivato il momento di conoscere il suo futuro e probabilmente resterà in bilico per tutto il mese di gennaio. Come si legge Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilin bilico dopo la rottura con Gasperini: l’Atalanta prova un riavvicinamento ma la situazione è complicata Niente da fare, almeno per il momento. Per ilnon è ancora arrivato il momento di conoscere il suo futuro e probabilmente resterà in bilico per tutto il mese di gennaio. Come si legge Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

