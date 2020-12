Scrittrici nell’oblio

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ritratto di Alba de Céspedes, scrittrice e partigiana, nel 1961. All'ultima Mostra del cinema di Venezia, alla domanda sul perché avesse fatto un film sull'amore tra due donne, come The World to Come, ambientato nell'Ottocento, la regista norvegese Mona Fastvold ha risposto: «È la voglia di raccontare la nostra versione del passato». Non so se sia una questione di "voglia". Di certo è arrivato il momento: raccontare la storia (non solo delle donne) attraverso le parole delle donne. Perché ne viene fuori qualcosa di diverso. E, confrontando dati, numeri e statistiche, che fra l'altro sono stati spesso messi insieme dagli uomini, si ha quasi sempre la sensazione che assomigli un po' più alla realtà. Almeno su certi temi.