Roma, Zaniolo stoppa le polemiche: "Chiarisco rumors sulla mia vita privata, non vedo l'ora di tornare in campo" Nicolò Zaniolo non vede l'ora di poter rientrare e scendere di nuovo in campo. Il centrocampista della Roma sta accelerando i tempi per quanto riguarda il recupero dopo il secondo infortunio al ginocchio che lo sta tenendo ai box. L'obiettivo del talento giallorosso è quello di tornare a calcare i campi da gioco e soprattutto essere uno dei protagonisti al prossimo Europeo. Nel frattempo ha pubblicato sul proprio profilo instagram un messaggio concernente anche la sua vita privata.

