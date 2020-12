**Recovery: Zingaretti, 'Pd avvierà da gennaio campagna iniziative rivolte al Paese'** (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Nel nostro documento, che costituisce il contributo alla discussione in corso, indichiamo i temi prioritari da mettere al centro della rinascita italiana in discontinuità rispetto al vecchio modello di sviluppo, segnato da decenni da troppe ingiustizie e da una mancanza di crescita". Lo scrive in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a proposito del documento sul Recovery presentato dal dem. "Non vogliamo 'restaurare' l'Italia che c'era prima della pandemia, vogliamo costruirne una nuova, che dia speranze e un futuro alle giovani generazioni. Spendere e spendere bene significa concentrare le risorse, privilegiare gli investimenti, trasformarli il più rapidamente possibile in opere concrete adeguando e rafforzando la pubblica amministrazione, coordinare l'azione dei vari livelli istituzionali per evitare conflitti, confusioni e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Nel nostro documento, che costituisce il contributo alla discussione in corso, indichiamo i temi prioritari da mettere al centro della rinascita italiana in discontinuità rispetto al vecchio modello di sviluppo, segnato da decenni da troppe ingiustizie e da una mancanza di crescita". Lo scrive in una nota il segretario del Pd, Nicola, a proposito del documento sul Recovery presentato dal dem. "Non vogliamo 'restaurare' l'Italia che c'era prima della pandemia, vogliamo costruirne una nuova, che dia speranze e un futuro alle giovani generazioni. Spendere e spendere bene significa concentrare le risorse, privilegiare gli investimenti, trasformarli il più rapidamente possibile in opere concrete adeguando e rafforzando la pubblica amministrazione, coordinare l'azione dei vari livelli istituzionali per evitare conflitti, confusioni e ...

Italia_Notizie : Recovery, Zingaretti: 'Passo avanti. Chiarire tempi e attuazione'. Bellanova: 'Ciao diventerà addio se Conte va ava… - zazoomblog : Recovery: Zingaretti essenziale cronoprogramma e confronto - #Recovery: #Zingaretti #essenziale - TV7Benevento : **Recovery: Zingaretti, 'essenziale cronoprogramma e confronto'**... - Frusino : @sarabanda_ C'è un politico, l'antipatico Renzi, che ha detto in modo chiaro cosa vorrebbe fare con i soldi del rec… - DossiCarla : RT @PoliticaPerJedi: Il PD non può recitare la parte dell'asino in mezzo ai suoni grillini e renziani. Zingaretti prenda coraggio, dichiar… -