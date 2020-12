Ostaggio russo liberato in Libia pronto a citare in giudizio Mike Pompeo (Di martedì 29 dicembre 2020) Mosca, 29 dic – Il sociologo russo Maxim Shugaley, tenuto prigioniero in Libia per oltre un anno e mezzo e recentemente rilasciato, ha annunciato che citerà in giudizio il Segretario di Stato americano Mike Pompeo. L’accusa di Pompeo contro l’ex Ostaggio russo In una lettera a Pompeo, il sociologo ha richiamato l’attenzione su una dichiarazione del capo del Dipartimento di Stato Usa dello scorso 15 dicembre. In essa Pompeo, annunciando la liberazione di due cittadini russi, li definiva “agenti colti mentre operavano per destabilizzare la politica libica“. Shugaley ha chiesto al capo della diplomazia statunitense di chiarire se quella dichiarazione fosse riferita o meno a lui e al suo collega Samir Seifan, con cui era ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 dicembre 2020) Mosca, 29 dic – Il sociologoMaxim Shugaley, tenuto prigioniero inper oltre un anno e mezzo e recentemente rilasciato, ha annunciato che citerà inil Segretario di Stato americano. L’accusa dicontro l’exIn una lettera a, il sociologo ha richiamato l’attenzione su una dichiarazione del capo del Dipartimento di Stato Usa dello scorso 15 dicembre. In essa, annunciando la liberazione di due cittadini russi, li definiva “agenti colti mentre operavano per destabilizzare la politica libica“. Shugaley ha chiesto al capo della diplomazia statunitense di chiarire se quella dichiarazione fosse riferita o meno a lui e al suo collega Samir Seifan, con cui era ...

