Morto Nick McGlashan, a soli 33 anni la star di Pesca Mortale si spegne dopo una lotta con le dipendenze (Di martedì 29 dicembre 2020) Domenica scorsa a Nashville, Tennessee, è Morto Nick McGlashan, star televisiva della serie reality di Discovery Pesca Mortale (titolo originale Deadliest Catch). Apparso in molti episodi sui Pescatori di granchi e nei vari spin-off del format sulla Pesca, aveva solo 33 anni. La causa del decesso non è ancora nota e il caso è oggetto di un’indagine. Per anni Nick McGlashan ha lottato con la dipendenza da droghe e alcol, raccontata anche dalle telecamere di Deadliest Catch, serie che aveva lasciato temporaneamente nella stagione 13, per poi farvi ritorno, proprio per dedicarsi alla cura delle sue dipendenze. L’annuncio della sua scomparsa è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Domenica scorsa a Nashville, Tennessee, ètelevisiva della serie reality di Discovery(titolo originale Deadliest Catch). Apparso in molti episodi suitori di granchi e nei vari spin-off del format sulla, aveva solo 33. La causa del decesso non è ancora nota e il caso è oggetto di un’indagine. Perhato con la dipendenza da droghe e alcol, raccontata anche dalle telecamere di Deadliest Catch, serie che aveva lasciato temporaneamente nella stagione 13, per poi farvi ritorno, proprio per dedicarsi alla cura delle sue. L’annuncio della sua scomparsa è ...

