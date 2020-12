Maria De Filippi assume Tommaso Zorzi: l’annuncio al Gf Vip (Di martedì 29 dicembre 2020) Maria De Filippi ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorzi ieri sera al Grande Fratello Vip per incoraggiarlo, il gieffino si è mostrato davvero emozionato Maria De Filippi ha fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 dicembre 2020)Deha fatto una sorpresa aieri sera al Grande Fratello Vip per incoraggiarlo, il gieffino si è mostrato davvero emozionatoDeha fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Maria De Filippi fa una sorpresa a Tommaso Zorzi ieri sera al Grande Fratello Vip per incoraggiarlo, il gieffino si è mostrato davvero emozionato.

Grande Fratello Vip, 28 dicembre: Ermito, Urtis, Salemi e Zenga in nomination. Sonia Lorenzini eliminata

Grande Fratello Vip, 28 dicembre: Ermito, Urtis, Salemi e Zenga in nomination. Sonia Lorenzini eliminata. Protagonista assoluta di questa ventinovesima puntata Dayane Mello ...

Grande Fratello Vip, 28 dicembre: Ermito, Urtis, Salemi e Zenga in nomination. Sonia Lorenzini eliminata. Protagonista assoluta di questa ventinovesima puntata Dayane Mello ...