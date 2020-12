La Planet Stand Creation realizzerà il Covid Vaccine Center dell’Asl Napoli 1 alla Mostra d’Oltremare

(Di martedì 29 dicembre 2020) Aggiudicata la gara per la realizzazione di un. Ad occuparsi dell’allestimento sarà la ditta napoletana. Due le aziende ad aver rispostogara aperta il 22 dicembre e chiusa ieri. Lai lavori per un importo complessivo di 177mila euro. Si prevede di completare l’allestimento entro il prossimo 6 gennaio. Nei padiglioni dellaci saranno un info point1 Centro, sale accettazione e vaccini, una sala d’attesa post vaccino, aree di ...

Aggiudicata la gara per la realizzazione di un Covid Vaccine Center dell'Asl Napoli 1 alla Mostra d'Oltremare. Ad occuparsi dell'allestimento sarà la ditta napoletana Planet Stand Creation. Due le azi ...