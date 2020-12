Fratelli Caputo | Seconda Puntata | Andrea Torna a Casa di Alberto!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 29 dicembre 2020), tramadalla Spagna perché non vuole più studiare, e sorprende tutti. Nel frattempo il soffitto di una scuola crolla ed è necessario raccogliere fondi per ricostruirla… La fiction suiè appena iniziata, ma ha appassionato moltissimi telespettatori per via del suo modo di trattare argomenti più o meno seri in maniera divertente. Il conflitto tra Nino e Alberto, dopo le elezioni, è più forte che mai e sarà lo stesso nella. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Nino e sua madre Agata vivono a Roccatella, un paese in cui Calogero, ...