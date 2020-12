Fiocchi di latte magro: ecco tutto quello che dovete sapere! (Di martedì 29 dicembre 2020) Il termine appropriato per definire i Fiocchi di latte è Cottage Cheese che è il nome con cui vengono chiamati negli Stati Uniti, il loro paese di origine. In Italia, invece, il loro consumo è stato molto in voga negli anni ‘80 con la Jocca. I Fiocchi di latte che conosciamo sono un formaggio fresco ottenuto da latte scremato con aggiunta di crema di latte. Un particolare processo termico permette la formazione dei classici riccioli che costituiscono i Fiocchi di latte, mentre il loro colore è un caratteristico bianco panna ed alla vista ricordano dei mucchietti di polistirolo; l’odore è acidulo mentre il sapore, per lo meno nella ricetta tradizionale, ricorda vagamente quello della crema di ... Leggi su giornal (Di martedì 29 dicembre 2020) Il termine appropriato per definire idiè Cottage Cheese che è il nome con cui vengono chiamati negli Stati Uniti, il loro paese di origine. In Italia, invece, il loro consumo è stato molto in voga negli anni ‘80 con la Jocca. Idiche conosciamo sono un formaggio fresco ottenuto dascremato con aggiunta di crema di. Un particolare processo termico permette la formazione dei classici riccioli che costituiscono idi, mentre il loro colore è un caratteristico bianco panna ed alla vista ricordano dei mucchietti di polistirolo; l’odore è acidulo mentre il sapore, per lo meno nella ricetta tradizionale, ricorda vagamentedella crema di ...

