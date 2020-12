(Di martedì 29 dicembre 2020) Solo gli stupidi non cambiano opinione, ma è anche vero che la coerenza e la schiena dritta sono due valori altrettanto importanti del saper riconoscere i propri errori. Al Grande Fratello Vip 5ha dimostrato carattere da vendere, pur con qualche scivolone di troppo sulla storia dei colpetti al cuore, superati però alla grande nelle ultime settimane di permanenza nella casa, quando ha saputo tenere testa a un personaggio forte come Dayane Mello e ha asfaltato Selvaggia Roma, quest’ultima entrata con la convinzione di attaccaresulla storia con Pierpaolo Pretelli salvo poi rendersi conto di avere di fronte una persona contraddistinta da una determinazione e forza sconosciute alla maggior parte delle ventenni-trentenni di oggi. La stessa coerenza che porta laad affermare senza ...

eeffettodomino : RT @PersonaDentro: Summer Roberts - Elisabetta Gregoraci Ricca sfondata, bona, invidiabile e inaspettatamente dolce. Manna a fanculo quand… - tuttopuntotv : Elisabetta Gregoraci, un passo indietro spiazzante: “Lo rifarei” #gfvip #gfvip5 - PersonaDentro : Summer Roberts - Elisabetta Gregoraci Ricca sfondata, bona, invidiabile e inaspettatamente dolce. Manna a fanculo… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisabetta Gregoraci: 'Flavio Briatore? L'ho sposato per amore' - simonelli_sonny : @LuluMar02004752 Ma che carina una Gregorella che difende la grande Donna ELISABETTA GREGORACI adesso zitti e parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Il Fatto Quotidiano

Natalia Paragoni, però, a differenze delle altre menzionate, ha preferito optare per un vestito low cost e ha puntato tutto sulle scarpe. Natalia al GF Vip. Il look di Natalia Paragoni ha un… Leggi ...Laura Chiatti nel mirino degli haters per l'outfit dei suoi bambiniNemmeno il Natale, che dovrebbe essere un periodo di felicità e amore, riesce a risparmiare i vip dalle critiche da parte degli hater ...