Covid, Fabrizio Pregliasco: 'Possibile una terza ondata in breve tempo. Campagna vaccinale sia più veloce possibile' (Di martedì 29 dicembre 2020) La terza ondata potrebbe concretizzarsi a breve . A sostenerlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, interpellato da AdnKronos Salute: ' Da un lato il lockdown sta mostrando il massimo che può fare nella ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) Lapotrebbe concretizzarsi a. A sostenerlo è il virologo, interpellato da AdnKronos Salute: ' Da un lato il lockdown sta mostrando il massimo che può fare nella ...

News_24it : Il dottor Fabrizio Turchetta sarà ricordato come il primo cittadino di Fondi ad aver ricevuto il vaccino contro il… - _savox : RT @radiondadurto: 'Il #vaccino #Soberana di #Cuba è un’arma socialista, una delle più forti per combattere Big Pharma. La battaglia va fat… - zaza_rosa : Covid, Fabrizio Pregliasco: «Possibile una terza ondata in breve tempo. Campagna vaccinale sia più veloce possibile… - miglio_x : RT @radiondadurto: 'Il #vaccino #Soberana di #Cuba è un’arma socialista, una delle più forti per combattere Big Pharma. La battaglia va fat… - mummy53690440 : Covid, Fabrizio Pregliasco: «Possibile una terza ondata in breve tempo. Campagna vaccinale sia più veloce possibile… -