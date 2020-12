Cancro al seno | ora è possibile ridurre le metastasi polmonari | uno studio dei ricercatori di Ceinge e Federico II

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il carcinoma mammario triplo negativo (Tnbc) rappresenta il 20% dei tumori aled è anche il sottotipo più aggressivo a causa delle sue caratteristiche clinico-patologiche, tra cui la giovane età all’esordio e la maggiore propensione a sviluppare. Le pazienti con il triplo negativo metastatico hanno prognosi peggiore rispetto a quelli diagnosticati con altri sottotipi dialla mammella metastatico: oggi non ci sono bersagli molecolari riconosciuti per la terapia. Losviluppato nei laboratori del centro di ricerca di Napoli-Biotecnologie avanzate in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (Università di NapoliII) e l’Unità di Patologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori IRCS Fondazione Pascale ha ...