Calcio: via Tuchel, Psg ufficializza l'esonero (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA, 29 DIC - E' ufficiale, Thomas Tuchel non è più l'allenatore del Paris Saint Germain. Il club francese ha infatti formalizzato in una nota l'addio dell'allenatore che guidava la squadra dal 2018, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA, 29 DIC - E' ufficiale, Thomasnon è più l'allenatore del Paris Saint Germain. Il club francese ha infatti formalizzato in una nota l'addio dell'allenatore che guidava la squadra dal 2018, ...

«Pronto? Chi sei?». Basta nome e cognome e provenienza per scaldare Rino Foschi. «Verona, i tifosi e voi. Che bel regalo di fine anno.... Scopri di più ...

Mario Balotelli ha un nuovo dietologo: Adriano Galliani

Mario Balotelli fa sul serio e ha un nuovo dietologo: Adriano Galliani. Lo rivela il Corriere della Sera: ogni mattina l’attaccante bresciano ha inviato all’amministratore delegato del Monza la fotogr ...

