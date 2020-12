Calcio a 5 | Serie A | Acqua&Sapone campione d’inverno e in Final Eight | pari tra Petrarca e Mantova nel 13° turno

(Di martedì 29 dicembre 2020) Sono andati in scena questa sera cinque dei sette incontri validi per il 13°della regular season del campionato dia 5 diA 2020-2021, ultimodel girone d’andata. Ebbene, vittoria netta della capolista Acqua&Sapone Unigross (7-3) contro il Meta Catania Bricocity. Grazie alle doppiette di Fusati, Coco Wellington e alle realizzazioni di Lukaian, Gui e di Rafinha la formazione di Fausto Scarpitti ha piegato le mire dei siciliani al PalaRigopiano, con gli etnei particolarmente coriacei nella prima frazione di gioco, a segno con Rossetti e Baldasso (doppietta). A&S che sale a quota 31 punti, conquistando il titolo die qualificandosi alladi Coppa Italia: da nuovo regolamento, infatti, le ...

Sono andati in scena questa sera cinque dei sette incontri validi per il 13° turno della regular season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2020-2021, ultimo turno del girone d'andata. Ebbene, vit ...