Bill Gates | i 700mila morti da vaccino e il danno accettabile | la bufala che piace ai complottisti

Leggi su bufale

(Di martedì 29 dicembre 2020)come “” dei vaccini: un ritornello ossessivo che sparisce da un sito e ricompare su una pagina Facebook, su un account Twitter, viene ripreso da un altro sito in un loop che non ha soluzione di resa. Anche a questo giro isi scopronori seriali e contribuiscono alla diffusione di un messaggio distorto al servizio della pancia. È il caso di Essere Informati, che in un articolo pubblicato il 17 luglio 2020 riprende un discorso diconfondendo dati e supposizioni. Il risultato è la solita semplificazione che restituisce ai lettori una versione distorta dell’argomento. Andiamo con ordine e facciamo chiarezza. Un eventualeper ...