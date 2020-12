Atletica | Filippo Tortu | “Sui 200m qualche problema ma voglio migliorare | non vado ai Giochi solo per…”

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) È pronta a partire la stagione olimpica: dopo il rinvio di un anno, in questo 2021 dovrebbero esserci, salvo altri clamorosi sconvolgimenti, iOlimpici a Tokyo. Una delle stelle azzurre è sicuramente: il recordman italiano dei 100 metri piani vuole centrare la finale e togliersi diverse soddisfazioni. Il sardo si è confessato ai microfoni del Secolo XIX, tralasciando un po’ di amarezza per gli eventi dell’ultima annata: “L’Olimpiade è stata rinviata, ma gli Europei di Parigi sono stati cancellati e la possibilità di mettere le mani su quelle medaglie non torna più”. Poi il discorso si sposta sui 200 metri: “Io mi sento centometrista, ma questo non vuol dire che non possa fare risultati anche sui 200. Ci sono stati motivi e situazioni diversi che hanno influito nel mio rapporto con questa distanza. Nel 2017 al ...