7 gennaio, le due regioni condannate a restare chiuse: indiscrezioni dalle sacre stanze (Di martedì 29 dicembre 2020) Fino al 6 gennaio, come è noto, tutta Italia sarà zona rossa. Lockdown, salvo qualche giorno di "tregua" con zona arancione. E poi? E poi torneranno le tre fasce, giallo-arancio-rosso, il tutto dal 7 gennaio. E iniziano a trapelare alcune indiscrezioni sulle regioni che pagheranno dazio: stando a quanto trapela dalle sacre stanze del governo, Veneto e Puglia saranno subito nuovamente condannate alla zona arancione, un lockdown di fatto, in cui possono restare aperti di fatto soltanto i negozi. Le due regioni sono infatti le osservate speciali anche nell'ultimo rapporto dell'Iss, quello relativo alla settimana 14-20 dicembre, in cui vi erano altre regioni considerate a rischio moderato o alto.

