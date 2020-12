Uomini e Donne, grave lutto per Gianni Sperti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella giornata di domenica, Gianni Sperti ha informato i suoi follower su Instagram della morte del padre. Lo ha fatto con un post molto semplice: due parole – “Ciao papà” – campeggiavano su uno sfondo nero. Nessuna frase straziante, nessuna preghiera, ma solo un saluto semplice e carico di dolore. L’opinionista di Uomini e Donne non specifica quanti anni avesse l’uomo né quale sia stata la causa di morte, ma è noto ai più che non fosse giovanissimo. È morto il padre di Gianni Sperti Sotto il post dove Gianni Sperti informava della morte dell’amato padre, sono fioccati commenti di cordoglio sia da parte di gente comune – tantissimi telespettatori di Uomini e Donne che da anni ormai seguono l’opinionista in trasmissione ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella giornata di domenica,ha informato i suoi follower su Instagram della morte del padre. Lo ha fatto con un post molto semplice: due parole – “Ciao papà” – campeggiavano su uno sfondo nero. Nessuna frase straziante, nessuna preghiera, ma solo un saluto semplice e carico di dolore. L’opinionista dinon specifica quanti anni avesse l’uomo né quale sia stata la causa di morte, ma è noto ai più che non fosse giovanissimo. È morto il padre diSotto il post doveinformava della morte dell’amato padre, sono fioccati commenti di cordoglio sia da parte di gente comune – tantissimi telespettatori diche da anni ormai seguono l’opinionista in trasmissione ...

