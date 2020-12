Record Messi, ‘La Pulga’ supera Pelè. La replica del Santos: “Non conteggiati 448 gol de O Rey” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Santos alza la voce.L'ultimo mese del 2020 regala un nuovo Record a Lionel Messi che, con il gol segnato al Valladolid, ha superato Pelè nella classifica di reti siglate con una sola squadra, mettendo a segno il gol numero 644 con la maglia blaugrana. O Rey infatti, nel corso della sua gloriosa carriera, si era fermato a 643 gol con il Santos. Un numero non riconosciuto dal club brasiliano che, con un comunicato ufficiale, ha contestato il Record dell'argentino precisando che le reti messe a segno da Pelè sarebbero in realtà 1.091. "I 448 gol che oggi tentano di eliminare, sono stati realizzati contro i principali club e squadre della stagione. América (Messico) e Colo Colo (Cile) hanno subito nove gol ciascuno da Pelé. L'Inter, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilalza la voce.L'ultimo mese del 2020 regala un nuovoa Lionelche, con il gol segnato al Valladolid, hatonella classifica di reti siglate con una sola squadra, mettendo a segno il gol numero 644 con la maglia blaugrana. O Rey infatti, nel corso della sua gloriosa carriera, si era fermato a 643 gol con il. Un numero non riconosciuto dal club brasiliano che, con un comunicato ufficiale, ha contestato ildell'argentino precisando che le reti messe a segno dasarebbero in realtà 1.091. "I 448 gol che oggi tentano di eliminare, sono stati realizzati contro i principali club e squadre della stagione. América (co) e Colo Colo (Cile) hanno subito nove gol ciascuno da Pelé. L'Inter, ...

pisto_gol : Il primo e l’ultimo dei #644 gol di #Messi con la maglia del Barcellona: l’asso argentino supera Pelé e stabilisce… - Luipez4 : @Gazzetta_it @tuttosport Per ricordarvi, giornalai RUBENTINI, che per raggiungere Pelé bisogna arrivare ai 1091 gol… - TuttoMercatoWeb : Messi batte il record di Pele ma il Santos non ci sta: 'Non hanno conteggiato 448 gol de O Rey' - partenope75 : @jetlon85 @VujaBoskov Dypalla che è senza ombra di dubbio più forte di Messi forse potrebbe strappare a CR7 il reco… - iamsnypa : RT @ReadSportsOnly: Santos dispute Lionel Messi’s Barcelona goal record -