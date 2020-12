Quiz Harry Potter – Soluzione 19

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) BREVE DESCRIZIONE: Non le piace il suo nome, per questo si fa chiamare in due modi, e uno di questi è ”Dora”. Si innamora di Remus Lupin e si sposano all’inizio dei doni della morte e hanno un figlio: Teddy. Lei partecipa alla battaglia di Hogwarts e Bellatrix Lestrage la uccide.: Stiamo parlando di L'articolo