Paura a Roma: crolla un albero e colpisce un passante, ferito 61enne (Di lunedì 28 dicembre 2020) Paura a Roma, dove intorno alle 12, in via R.Stern all’altezza del civico nr. 3, è crollato un albero che ha colpito al braccio e in testa un passante. L’uomo, di 61 anni, è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Prati, il personale sanitario del 118 e gli agenti di Polizia Locale. Leggi anche: Forte vento a Roma: crolla un albero e colpisce un’auto in sosta su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020), dove intorno alle 12, in via R.Stern all’altezza del civico nr. 3, èto unche ha colpito al braccio e in testa un. L’uomo, di 61 anni, è rimasto. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Prati, il personale sanitario del 118 e gli agenti di Polizia Locale. Leggi anche: Forte vento aunun’auto in sosta su Il Corriere della Città.

LegaSalvini : COLPISCE LA STATUA DI UN SANTO CON UN MACHETE, A OTTOBRE DANNEGGIÒ 56 AUTO A SPRANGATE - CorriereCitta : Paura a Roma: crolla un albero e colpisce un passante, ferito 61enne - AlwayswithSeb_5 : Domani vado a Roma....HO FOTTUTAMENTE ANSIA E PAURA - queencanetti211 : A Roma sta la bufera di vento ho paura - missypippi : RT @Storace: Non si abbia paura di indicare il #Governatorato come unica strada per #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Roma Roma, paura all'Ostiense, appartamento in fiamme. Sei intossicati Il Messaggero Rapine estive a Riccione, gli autori sono quattro minori e sei tra i 18 e i 21 anni

Determinanti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Dall'analisi delle immagini i carabinieri hanno individuato i componenti della baby gang ...

Contagiati e immuni. La pandemia come metafora

Pubblichiamo un'intervista a Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis e autore de "Il contagio del desiderio", già uscita sul sito cheFare ...

Determinanti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Dall'analisi delle immagini i carabinieri hanno individuato i componenti della baby gang ...Pubblichiamo un'intervista a Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis e autore de "Il contagio del desiderio", già uscita sul sito cheFare ...