qn_lanazione : Maltempo, crolla albero sulla superstrada Firenze-Siena. Traffico bloccato - Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Maltempo: fulmine su campanile chiesa,crolla parte superiore. In Salento, calcinacci danneggiano due auto #ANSA https://t.c… - Pino__Merola : Maltempo: fulmine su campanile chiesa,crolla parte superiore - AnsaPuglia : Maltempo: fulmine su campanile chiesa,crolla parte superiore. In Salento, calcinacci danneggiano due auto #ANSA - vivere_sardegna : Maltempo: fulmine su campanile chiesa, crolla parte superiore -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo crolla

La Nazione

Una donna è rimasta ferita, questa mattina a Milano, a causa del crollo di un palo che l'ha travolta per strada. È accaduto pochi minuti prima delle 9 in via Raffaello ...Firenze, 28 dicembre 2020 - Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo da questa notte sulla Toscana. Pioggia e raffiche di vento stanno causando disagi in tutta la regione. Sulla superstrada Fire ...