Johnny Depp, i suoi auguri di Natale su Instagram: "È stato un anno difficile per tutti" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Johnny Depp è reduce da un 2020 a dir poco terribile: nonostante questo, però, l'attore non ha perso il sorriso e ha augurato un buon Natale a tutti sul suo profilo Instagram Johnny Depp è reduce da un 2020 a dir poco terrificante. Nonostante ciò, però, il celebre attore è riuscito a distrarsi un attimo dalle battaglie legali di cui si è reso protagonista nel corso degli ultimi tempi e ha augurato buon Natale attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Come riportato da USA Today Entertainment, la fotografia in bianco e nero è stata postata il 26 dicembre sul profilo Instagram di Johnny Depp e ritrae l'attore in compagnia di Shane McGowan, frontman dei leggendari Pogues e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020)è reduce da un 2020 a dir poco terribile: nonostante questo, però, l'attore non ha perso il sorriso e ha augurato un buonsul suo profiloè reduce da un 2020 a dir poco terrificante. Nonostante ciò, però, il celebre attore è riuscito a distrarsi un attimo dalle battaglie legali di cui si è reso protagonista nel corso degli ultimi tempi e ha augurato buonattraverso un post pubblicato sul suo profilo. Come riportato da USA Today Entertainment, la fotografia in bianco e nero è stata postata il 26 dicembre sul profilodie ritrae l'attore in compagnia di Shane McGowan, frontman dei leggendari Pogues e ...

