Jennifer Aniston nella bufera: una decorazione del suo albero di Natale fa discutere (Di lunedì 28 dicembre 2020) Jennifer Aniston è finita al centro della polemica a causa di un medaglione a tema Covid che l’attrice ha appeso all’albero di Natale a mo’ di decorazione. Jennifer, per le feste natalizie, ha infatti realizzato un tondo di legno con una incisione molto particolare che ha indignato centinaia di persone, le quali hanno accusato la celebre attrice di essere indelicata: “Our first pandemic – 2020“, ovvero “La nostra prima pandemia – 2020”. Di seguito la foto: Il web si è scatenato, leggendo nel gesto dell’attrice una sorta di celebrazione della pandemia mondiale, quasi ad auspicarne una seconda. Molti i tweet furenti di persone che si sono scagliate contro l’attrice, rea di aver scherzato su un tema delicato che è costato la vita a milioni di persone in tutto il ... Leggi su trendit (Di lunedì 28 dicembre 2020)è finita al centro della polemica a causa di un medaglione a tema Covid che l’attrice ha appeso all’dia mo’ di, per le feste natalizie, ha infatti realizzato un tondo di legno con una incisione molto particolare che ha indignato centinaia di persone, le quali hanno accusato la celebre attrice di essere indelicata: “Our first pandemic – 2020“, ovvero “La nostra prima pandemia – 2020”. Di seguito la foto: Il web si è scatenato, leggendo nel gesto dell’attrice una sorta di celebrazione della pandemia mondiale, quasi ad auspicarne una seconda. Molti i tweet furenti di persone che si sono scagliate contro l’attrice, rea di aver scherzato su un tema delicato che è costato la vita a milioni di persone in tutto il ...

