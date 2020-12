Grey’s Anatomy non va in onda lunedì 28 dicembre su La7, i nuovi episodi nel 2021 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Grey’s Anatomy non va in onda lunedì 28 dicembre su La7: dopo il finale della sedicesima stagione, trasmesso per la prima volta in chiaro dall’emittente la settimana scorsa, la programmazione del medical drama si interrompe per un lungo periodo. Mentre su La7d continuano ad andare in onda repliche delle precedenti stagioni, il lunedì su La7 non è più appannaggio della serie dopo gli ultimi episodi trasmessi il 21 dicembre in prima serata (qui la nostra recensione del finale di stagione). Grey’s Anatomy non va in onda lunedì 28 dicembre su La7 e non tornerà in prima tv con nuovi episodi prima della stagione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020)non va in28su La7: dopo il finale della sedicesima stagione, trasmesso per la prima volta in chiaro dall’emittente la settimana scorsa, la programmazione del medical drama si interrompe per un lungo periodo. Mentre su La7d continuano ad andare inrepliche delle precedenti stagioni, ilsu La7 non è più appannaggio della serie dopo gli ultimitrasmessi il 21in prima serata (qui la nostra recensione del finale di stagione).non va in28su La7 e non tornerà in prima tv conprima della stagione ...

