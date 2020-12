Giuseppe Fiorello | la confessione sul padre | “Avevo 20 anni | la sua morte mi costrinse a…”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Periodo denso di impegni lavorativi per. Reduce dal grande successo ottenuto con la miniserie Gli orologi del diavolo, l’attore è infatti in procinto di ritornare su Rai 1 con Penso che un sogno così. Il programma sarà un adattamento televisivo dello spettacolo basato su Domenico Modugno che l’ha portato in giro per l’Italia, per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.