Forte scossa di terremoto di 5.2, gente in strada (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 06:28 di oggi, lunedì 28 dicembre, in Croazia, ad una profondità di 10 chilometri, precisamente a una cinquantina di chilometri dal centro di Zagabria e a 13 dall'abitato di Petrinja, dove i cittadini sono scesi in strada e sono stati segnalati danni ad alcuni edifici. Ne ha dato notizia il Centro Ricerche simologiche Ogs oltre all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il sisma è stato avvertito anche in Friuli Venezia Giulia, in particolare nell'area di Trieste, in particolare in zona San Giacomo e sulle Rive, e della Bassa friulana, da dove sono arrivate diverse segnalazioni ai vigili del fuoco. Tam tam sui social di network anche da Gorizia. Tuttavia, non sarebbe stato segnalato alcun danno a cose o persone, ma solo tanta ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 dicembre 2020) Unadidi magnitudo 5.2 è stata registrata alle 06:28 di oggi, lunedì 28 dicembre, in Croazia, ad una profondità di 10 chilometri, precisamente a una cinquantina di chilometri dal centro di Zagabria e a 13 dall'abitato di Petrinja, dove i cittadini sono scesi ine sono stati segnalati danni ad alcuni edifici. Ne ha dato notizia il Centro Ricerche simologiche Ogs oltre all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il sisma è stato avvertito anche in Friuli Venezia Giulia, in particolare nell'area di Trieste, in particolare in zona San Giacomo e sulle Rive, e della Bassa friulana, da dove sono arrivate diverse segnalazioni ai vigili del fuoco. Tam tam sui social di network anche da Gorizia. Tuttavia, non sarebbe stato segnalato alcun danno a cose o persone, ma solo tanta ...

