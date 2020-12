Coronavirus: Corea del Sud, individuati 3 casi di ‘variante inglese’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Seul, 28 dic. (Adnkronos) – In Corea del Sud sono stati registrati i primi tre casi della cosiddetta ‘variante inglese’ del Coronavirus. Lo ha riferito l’agenza per il controllo delle malattie del Paese asiatico, spiegando che i casi riguardano tre cittadini sudCoreani tornati la scorsa settimana dalla Gran Bretagna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Seul, 28 dic. (Adnkronos) – Indel Sud sono stati registrati i primi tredella cosiddettadel. Lo ha riferito l’agenza per il controllo delle malattie del Paese asiatico, spiegando che iriguardano tre cittadini sudni tornati la scorsa settimana dalla Gran Bretagna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

