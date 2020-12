Berlusconi si prende la sua vendetta: chi soffia (tra i big) alla Lega, una pazzesca inversione di tendenza (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo il passaggio alla Lega di Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara, ecco che Silvio Berlusconi si prende la sua "vendetta". L'ex governatore del Piemonte, Roberto Cota passa dal Carroccio a Forza Italia. Un malumore covato da tempo tanto che nell'ultimo anno non aveva rinnovato la tessera leghista. Ad annunciarlo è lo stesso Cota, oggi avvocato con studi a Novara e Torino, che all'Adnkronos spiega: '"Seppur concentrato sulla mia professione di Legale, sono sempre rimasto in contatto con Diego Sozzani, parlamentare novarese di Fi, attraverso il quale mi sono avvicinato al coordinatore degli azzurri piemontesi, Paolo Zangrillo, con il quale è nato un feeling politico che mi ha spinto a decidere di passare con Fi nel rispetto della mia storia di federalista moderato". Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo il passaggiodi Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara, ecco che Silviosila sua "". L'ex governatore del Piemonte, Roberto Cota passa dal Carroccio a Forza Italia. Un malumore covato da tempo tanto che nell'ultimo anno non aveva rinnovato la tessera leghista. Ad annunciarlo è lo stesso Cota, oggi avvocato con studi a Novara e Torino, che all'Adnkronos spiega: '"Seppur concentrato sulla mia professione dile, sono sempre rimasto in contatto con Diego Sozzani, parlamentare novarese di Fi, attraverso il quale mi sono avvicinato al coordinatore degli azzurri piemontesi, Paolo Zangrillo, con il quale è nato un feeling politico che mi ha spinto a decidere di passare con Fi nel rispetto della mia storia di federalista moderato". Un ...

