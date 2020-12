Anche il siero di Oxford verso il via libera. Per l'Italia in ritardo sarebbe la salvezza (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ce ne spettano 40 milioni di dosi. Ok dell'Ema forse a metà gennaio. Le fiale possono essere conservate in un normale frigo. L'ad di AstraZeneca: "Risolti tutti i problemi, il nostro composto è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ce ne spettano 40 milioni di dosi. Ok dell'Ema forse a metà gennaio. Le fiale possono essere conservate in un normale frigo. L'ad di AstraZeneca: "Risolti tutti i problemi, il nostro composto è ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche siero Anche il siero di Oxford verso il via libera. Per l’Italia in ritardo sarebbe la salvezza QUOTIDIANO.NET Da Garattini a Galli, l'esempio degli esperti per cancellare i dubbi

si è scelto di produrre il siero mentre ancora era allo studio: se andava bene avremmo avuto tante dosi, se andava male avremmo buttato tutto ciò che era stato pagato». Si è prestato come testimonial ...

Ce ne spettano 40 milioni di dosi. Ok dell’Ema forse a metà gennaio. Le fiale possono essere conservate in un normale frigo. L’ad di AstraZeneca: "Risolti tutti i problemi, il nostro composto è effica ...

