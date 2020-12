3 Cose che le PMI Possono Fare per Sopravvivere alla Crisi

Leggi su udine20

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quello che la pandemia Covid ha causatosocietà mondiale è un danno enorme. Cogliendo tutti di sorpresa, il Coronavirus ha avuto modo di creare quanti più danni possibile. Come se ciò non bastasse, le misure restrittive per arginare i contagi hanno generato perdite economiche ingenti, per cui le piccole e medie imprese devono pian pianoi conti con la realtà e rimettere in moto l’attività commerciale nel modo migliore possibile. Questo è il momento ideale per rivedere i piani economici, quelli pubblicitari, il marketing in generale, e persino ripensare a prodotti e servizi offerti per adattarli alle nuove esigenze. Ecco alcuni consigli pratici e funzionali per iniziare a guardare al futuro con positività. Sfruttare al Massimo i Social Media Facebook è il social che insieme a Instagram offre le migliori occasioni per le ...