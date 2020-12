Zangrillo sul V-Day "Non partecipo a passerelle"/ "Mi vaccino al San Raffaele ma..." (Di domenica 27 dicembre 2020) Il professor Alberto Zangrillo sul V-Day: "Non partecipo a passerelle. Mi vaccino al San Raffaele ma non oggi". Nei giorni scorsi aveva anticipato: "Non voglio strumentalizzazioni" Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020) Il professor Albertosul V-Day: "Non. Mial Sanma non oggi". Nei giorni scorsi aveva anticipato: "Non voglio strumentalizzazioni"

AngekoC : RT @roberto2_lamela: #Zangrillo, #Gismondo, #Bassetti il trio delle cazzate 2020 sul #CoronaVirus che con le loro esternazioni hanno causat… - StefanoSamma7 : @gianlucac1 @Ruffino_Lorenzo Questo senza dubbio, però almeno era uno con le idee chiare almeno su queste cose. Poi… - GVIGNADUZZI : RT @MMmarco0: LE PERLE ESTIVE SUL COVID: - 'Il virus è clinicamente morto' - Dott. Zangrillo(Fine maggio) - 'Il virus è mutato, a luglio… - AmbaraAbba : RT @La_manina__: L'italiano è quell'individuo che va ad ammassarsi sul Corso il Sabato pomeriggio, si abbassa la mascherina per telefonare… - DottAngeloC : @stefaniaconti @bonnie379 Ma non fatevi abbindolare dalla stampa. Avete dimenticato la variante di zangrillo in ita… -

Sono arrivate all'ospedale milanese di Niguarda poco prima delle 8 di oggi, 27 dicembre, le prime 324 fiale di vaccino anti-covid destinate alla Lombardia per il 'Vaccination day'.

Milano, l'arrivo dei vaccini all'ospedale Niguarda

Galli, Zangrillo, Malara e l'addetta alle pulizie ... Una ragazza di 17 anni è stata coinvolta in un incidente a Cernusco sul Naviglio, periferia est di Milano. Nell'impatto, la giovane è ...

