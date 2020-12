V-Day, dottoressa di Procida tra i primi vaccinati d’Italia: aveva isolato il virus nella prima ondata (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Originaria dell’isola di Procida la dott.sa Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani di Roma, è stata tra i primi vaccinati d’Italia contro il Covid. “La Capobianchi – raccontano dal Comune isolano – ha già fatto parte del team di ricerca che lo scorso febbraio è riuscito ad isolare il virus. Un grande orgoglio per la nostra isola, la dottoressa è da ormai un anno in prima linea per la lotta al covid-19. Un segnale di speranza per chiudere questo 2020, sperando che la medicina faccia il suo corso e che questo giorno possa essere un primo passo importante verso la vittoria nella lotta al ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Originaria dell’isola dila dott.sa Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani di Roma, è stata tra icontro il Covid. “La Capobianchi – raccontano dal Comune isolano – ha già fatto parte del team di ricerca che lo scorso febbraio è riuscito ad isolare il. Un grande orgoglio per la nostra isola, laè da ormai un anno inlinea per la lotta al covid-19. Un segnale di speranza per chiudere questo 2020, sperando che la medicina faccia il suo corso e che questo giorno possa essere un primo passo importante verso la vittorialotta al ...

