Traffico Roma del 27-12-2020 ore 07 | 30

(Di domenica 27 dicembre 2020) LuceverdeGuarda domenica Ben ritrovati all’ascolto e studio Marina riccomiscorrevole sul raccordo e consolari può che gli spostamenti anche sulla rete viaria della giornata di mercato su Viale Della XVII Olimpiade deviazioni per le linee bus 53 982 lavori notturni in programma all’interno della galleria Giovanni 23esimo chiusa in direzione Pineta Sacchetti dalle 22 alle 6 di domani mattina se siamo distanza quarto giorno di zona rossa Nazionale Dunque anche oggi spostamenti solo con autocertificazione ma da lunedì 28 L’Italia torna in zona arancione fino al 30 dicembre poi ancora il 4 gennaio dalle 5 alle 22 ci si potrà muovere liberamente all’interno del proprio comune con deroga per i paesi fino a 5000 abitanti riaprono i negozi fino alle 21 restano chiusi bar e ristoranti tranne che per le consegne a domicilioE l’asporto ...